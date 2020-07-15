إصابات كورونا تقترب من المليونين في البرازيل و10251 في أستراليا

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أمس الثلاثاء إن البرازيل سجلت 41857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1300 وفاة إضافية.

ارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.

وفي أستراليا بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا 10251 حالة حتى 07:30 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في سيدني، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ نيوز.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 110 بسبب كوفيد- 19.

كما أظهرت البيانات تعافى 7835 من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومر حوالي 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان تسجيل أول حالة في أستراليا.

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