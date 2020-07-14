أكثر من 100 مليون هندي إلى حظر «كورونا»

المصدر: بنغالور (الهند) - أ.ف.ب

يستعد أكثر من 100 مليون هندي اليوم الثلاثاء لإغلاق جديد لمواجهة استمرار تفشي وباء كورونا. والأزمة الصحية في أوجها في الهند، بؤرة الوباء في آسيا، حيث ترتفع أعداد الحالات والوفيات بشكل كبير من دون بلوغ الذروة. وأمام هذا الواقع، فرضت السلطات تدابير حجر جديدة وإغلاقاً عبر البلاد سيطال 1,3 مليار نسمة. واليوم أعلنت ولاية بيهار (شمالي الهند) الفقيرة التي تعد 125 مليون نسمة، إغلاقاً لـ15 يوماً من الخميس، لتصبح أول ولاية هندية تجدد الإغلاق على أراضيها منذ رفع الإغلاق على الصعيد الوطني مطلع يونيو.



وسارع أكثر من 13 مليون نسمة يعيشون في بنغالور ومنطقتها في جنوبي الهند للتمون قبل أن يعزلوا أنفسهم مساء الثلاثاء رسمياً مدة أسبوع، بهدف مكافحة عودة «كورونا» محلياً. وفي شارع كومرشال ستريت سارعت مسلمات إلى التبضع مع قرب حلول عيد الأضحى في نهاية الشهر الحالي، تحسباً لتمديد الإغلاق.



وصرحت سمينة حسين وهي زبونة اشترت فستاناً هدية، لفرانس برس «نظراً إلى تمديد الإغلاق آخر مرة لا نريد أن نخاطر وقررنا التبضع اليوم».



ومع 24 ألف وفاة من أصل أكثر من 900 ألف حالة مؤكدة، تبقى حصيلة الهند أقل بكثير من تلك المسجلة في الولايات المتحدة مع أكثر من 135 ألف وفاة وهي الأعلى في العالم.

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