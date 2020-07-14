كورونا.. دول تفتح وأُخرى تبقي على تعليق السفر

المصدر: دبي - البيان

بدأت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، فتح مطار الخرطوم جزئياً أمام الحركة الجوية، وقال مسؤولون سودانيون إن بعض الشركات ستبدأ اليوم الثلاثاء رحلاتها من وإلى مطار العاصمة السودانية، تنفيذاً لقرار سلطة الطيران المدني الذي أعلنته الأسبوع الماضي بعد موافقة اللجنة الصحية العليا لجائحة «كورونا» والقاضي بالفتح الجزئي للمطار مع عدد من الدول.

وأكد المسؤولون جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة. وحسب سلطة الطيران المدني، فإن الركاب القادمين إلى مطار الخرطوم سيخضعون لبروتوكول فحص وزارة الصحة الاتحادية.



وستبدأ سلطنة عمان في السماح للمواطنين بالسفر للخارج، لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم. وقال تلفزيون عمان على صفحته على «تويتر» كذلك إن السلطنة قررت الإبقاء على إجراءات العزل العام في محافظتي ظفار ومصيرة.



سنغافورة وماليزيا



وأعلنت حكومتا سنغافورة وماليزيا، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بدءاً من العاشر من أغسطس السماح لبعض المسافرين المنتظمين ورجال الأعمال بعبور الحدود البرية بين البلدين. وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية في البلدين، أنه سيتم استئناف «السفر عبر الحدود للأعمال المهمة وللأغراض الرسمية بين البلدين».



ويتعين على رجال الأعمال الالتزام بالمسارات الرسمية لرحلاتهم، و«الالتزام بإجراءات الوقاية السارية لمكافحة فيروس كورونا، وتدابير الصحة العامة المتفق عليها بين البلدين». وفيما يتعلق بالسفر المنتظم، سيتم السماح لمواطني سنغافورة وماليزيا بالعودة إلى البلد الآخر لغرض العمل لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل، يتاح لهم بعدها «إجازة قصيرة لزيارة الوطن».



تمديد عراقي



لكن هناك دول فضّلت الإبقاء على تعليق السفر منها وإليها بسبب تفشي الوباء ومخاوف من انتقاله. وكانت سلطة الطيران المدني في العراق أعلنت أول من أمس تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة الداخلية والخارجية لغاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري بسبب استمرار تفشي «كورونا» في البلاد.



وأوضح بيان لسلطة الطيران المدني العراقية أن«سلطة الطيران المدني العراقية قررت الاستمرار في تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق لغاية 22 من يوليو الجاري الذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية، والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد».



تعليق رحلات



واضطر بعض الدول لتمديد تعليق السفر، ومنها تركمانستان التي قررت تعليق رحلات القطارات لأسبوع بعدما كثفت البلاد في الأيام الماضية التدابير الصحية والعزل دون أن تقر بتسجيل حالات جديدة من «كورونا». وكذلك النمسا التي قررت حظر الرحلات الجوية من دول البلقان لتقليل احتمالات دخول مصابين بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة إضافة إلى تحذيرات سفر أصدرتها النمسا سابقاً لمنطقة البلقان في بداية يوليو. ويشمل حظر الوصول كلاً من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا ومصر. وسيبقى حظر الطيران كما هو بشأن بيلاروس وبريطانيا والصين وإيران والبرتغال وروسيا والسويد وأوكرانيا.

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