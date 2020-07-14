عمليات الإطلاق إلى الفضاء.. تأجيلات عبر التاريخ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مجريات أحداث ما وتغييرات تطرأ بلا سابق إنذار تكون السبب لاتخاذ قرارات تؤجل إنفاذ محطات مجدولة عُقد عليها كبريات الآمال مراراً وتكراراً، دون أن تمنع الحلم من أن يبقى ويستمر بالوصول إلى النجوم، تماماً كما حصل على مرّ تاريخ غزو الفضاء الخارجي وأعظم الدول باعاً في المجال والفضاء الفكلي.

17 دقيقة

على سبيل المثال لا الحصر، وكالة "ناسا" للفضاء، بالتعاون مع شركة "سبايس إكس" الخاصة للصواريخ التي يملكها إيلون ماسك، كانت قد قررت إرسال كل من رائدي الفضاء بوب بهنكن ودوغ هيرلي في مهمة تاريخية كان يزمع أن تقلع في 28 مايو 2020 بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أنهما أبلغا قبل أقل من 17 دقيقة على موعد الإقلاع بتأجيل المهمة، وعادا للحجر الصحي كإجراء احترازي ضد جائحة "كوفيد-19" الحالية.

وقد غردت "سبايس إكس" في وقت لاحق بأن عملية الإطلاق تأجلت بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية، وأن وكالة "ناسا" والشركة تعتزمان تكرار المحاولة في 30 مايو حيث انطلقت بنجاح من مركز كيندي للفضاء التابع ل"ناسا" في فلوريدا، والحدث اعتبر تاريخياً نظراً لإرساله أول طاقم بشري في كبسولة شركة "سبايس إكس كرو دراغون".

مثابرة

وفي تغير غير متوقع للأحداث قامت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أخيراً بتأجيل موعد إطلاق "بريسيرفانس روفر" أو مركبة "مثابرة" إلى 30 يوليو على أقرب تقدير، حيث تبين وجوب التحقق من مشكلة فنية.

موعد الإطلاق تأجل ثلاث مرات وتوزع على تواريخ 20 يوليو، و22 يوليو و30 يوليو الحالي. وكانت الوكالة قد أشارت في بيان إلى أن فريق تحليل الطيران قام بتوسيع فرص إطلاق المهمة إلى 15 أغسطس حيث تتم دراسة إمكانية تمديد فترة الإطلاق إلى ذلك الحين.

الجائحة

وفي 18 يونيو 2020، أعلنت شركة "إيريان سبياس" عن تأجيل إطلاق صاروخ "فيغا سي" بسبب الظروف الجوية غير الملائمة والرياح العاتية فوق قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية.

وأشار بيان الشركة إلى أن الموعد المقبل للإطلاق سيكون في 20 من الشهر ذاته لتعود وتقول إن العمليات النهائية لعملية الإطلاق لن تتم.

ويذكر أن عملية الانقطاع المؤجلة عن إطلاق الصواريخ حصلت بسبب إجراءات تفشي "كورونا" وإغلاق مركز غوايانا للفضاء.

أسباب تقنية

من جهتهم، قام مسؤولون روس، وفق ما أكدت مصادر وكالة "روس كوزموس" الروسية، بتأجيل موعد إطلاق صاروخ "بروتون إم" الفضائي الذي كان مقرراً أن يقلع من قاعدة "بايكونور" الكازاخستانية في 30 سبتمبر 2019 بهدف إجراء اختبارات إضافية.

كما شهد 24 يناير العام 2020 تأجيل قمر صناعي عسكري روسي من على حاملة صواريخ "سويوز-2.1أ" لأسباب تقنية، وذُكر أن عملية الإطلاق ستتأجل 24 ساعة.

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