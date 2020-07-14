تراجع شعبية إيمانويل ماكرون

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب الفرنسي تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع نقطتين مئويتين خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 38%.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، تم رصد التراجع في شعبية ماكرون بصفة خاصة بين من هم دون الخامسة والثلاثين عاماً، بين طبقة العمال والناخبين اليمينيين.

وأعرب 47% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس، مقارنة بـ61% لسلفه إدوارد فيليب عندما تولى منصبه.

وشمل الاستطلاع الذي تم عبر شبكة الانترنت 1018 شخصاً.

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