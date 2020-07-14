الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية فى المستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل المنظور بسبب كورونا، وأضافت منظمة الصحة العالمية: هناك ارتفاع مثير للقلق في إصابات كورونا في عدة دول.

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا، يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة فى جنيف: "اسمحوا لى أن أكون فجا فى صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغى من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

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