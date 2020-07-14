حوالي 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا و33 في كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الاثنين 59,222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء) أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 135,582 شخصاً، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

غير إنّ هذه الأرقام، وعلى الرّغم من ضخامتها، تبقى في نظر خبراء الأوبئة دون الأعداد الحقيقية، والسبب في ذلك هو الصعوبات التي اعترضت عمليات الخضوع للفحوصات المخبرية خلال شهري /مارس وأبريل.

ومنذ أسابيع تسجّل الولايات المتّحدة ازدياداً مقلقاً في أعداد الإصابات الجديدة، ولا سيّما في جنوب البلاد وغربها.

وفي كوريا الجنوبية سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 14 حالة إصابة محلية من بين الإصابات الجديدة علاوة على 19 حالة وافدة من الخارج.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 13 ألفا و512 حالة.

وتأتي حالات الإصابة الجديدة منخفضة عن 62 حالة تم تسجيلها أمس الاثنين و44 حالة أول أمس الأحد.

من ناحية أخرى، ظلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا مستقرة عند 289 حالة، حسب يونهاب.

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