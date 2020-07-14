لا إصابات محلية جديدة بكورونا في الصين و4685 في المكسيك

المصدر: وكالات

ذكرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الاثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأعلنت الصين أيضا عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الاثنين 83605.

وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و485 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 304435 والوفيات إلى 35491.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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