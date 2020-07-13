اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان توقع 4 قتلى

المصدر: أ ف ب

تبادلت أذربيجان وأرمينيا، اليوم، قصفاً مدفعياً لليوم الثاني، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف القوات الأذربيجانية إلى أربعة قتلى.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ثلاثة جنود قُتلوا الأحد، وقُتل رابع الاثنين في منطقة تافوش الحدودية شمال شرقي أرمينيا، قائلةً إن قواتها شنّت هجوماً مضاداً أدى إلى تدمير موقع عسكري أرمني متقدم.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الأرمنية إلى أن الجانب الأذربيجاني استأنف، صباح اليوم، قصفه للمواقع الأرمنية، بعد قصف مدفعي متقطع خلال الليلة الماضية. ولم تعلن وقوع إصابات لديها.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، أن القصف من الجانب الأذربيجاني "تراجع"، مؤكدةً "السيطرة التامة" على الوضع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز