الأمم المتحدة: 820 مليون جائع في العالم بنهاية 2020

المصدر: وام

حذر تقرير صادر عن وكالات الأمم المتحدة من أن عدد الجوعى في العالم قد يبلغ بنهاية العام الحالي 2020 إلى أكثر من 820 مليون شخص بزيادة 130 مليوناً عن العام الماضي 2019 الذي بلغ عددهم خلاله 690 مليوناً من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير - الذي شاركت في إعداده منظمة الصحة العالمية ومنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" - أن العدد الأكبر ممن يعانون الجوع في آسيا ويتزايدون في أفريقيا.

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