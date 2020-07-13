إصابات «كورونا» في أفريقيا تقترب من 600 ألف

المصدر: عواصم-وكالات

تقترب حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، في أفريقيا، من 600 ألف حالة، بحسب إحصاء «ورلد ميترز»، وفيما تقترب حالات الشفاء من 300 ألف حالة.

وتعد دولة جنوب أفريقيا الأكثر تسجيلاً للإصابات بفيروس «كورونا» في أفريقيا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 275 ألف حالة منذ ظهور الوباء، وتعتبر القارة الأفريقية الأقل تسجيلاً للإصابات والوفيات، بالمقارنة مع القارة الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية، والتي سجلت معدلات إصابة مرتفعة بشكل يومي.

ووفقاً للصحة العالمية، هناك 10 دول بدأت في التعافي، على الرغم من تسجيلها عدد من الإصابات خلال فترة سابقة، ومنها مصر، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسبوع الماضي من تسجيل الإصابات.

ومن جانبها، قالت الدكتور ماتشيديسو مويتي مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن 88 في المئة من عدوى «كوفيد 19»، هي بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً أو أقل.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن سكان أفريقيا من الشباب نسبياً، لافتة إلى احتمالية الوفاة بكوفيد 19، يرتفع مع زيادة العمر، ووجود أمراض مصاحبة، مع خطر الموت بين المرضى، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق، أعلى بعشر مرات، مقارنة مع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً.

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