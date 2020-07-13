وفاة برلمانيَّين في مدغشقر جراء إصابتهما بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا في خطاب متلفز أمس الأحد أنّ برلمانيَّين توفيّا جرّاء إصابتهما بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال الرئيس "لقد توفّي نائب، وفارق سناتور الحياة أيضاً"، مضيفاً "هناك الآن 11 نائباً يحملون فيروس كوفيد-19. وعلى مستوى مجلس الشيوخ، هناك 14 مصاباً".

وأشار راجولينا إلى أنّ هناك عاملين في الرئاسة أصيبوا أيضًا بالفيروس.

وقال إنّ "أحد المُعاونين القريبين منّي مصاب أيضًا بهذا المرض"، رافضًا كشف هوّيته.

ومنذ بداية الوباء، سُجّلت إصابة 2,573 شخصًا بالفيروس، توفّي 35 منهم.

وتُقدّر حكومة مدغشقر أنّ ذروة الوباء لن تحدث قبل نهاية أغسطس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز