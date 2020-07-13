جنوب إفريقيا تعيد فرض حظر التجوّل لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا

المصدر: أ ف ب

قرّر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأحد إعادة فرض حظر تجوّل وتعليق بيع الكحول مرّةً أخرى، في مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال الرئيس في خطاب متلفز "في وقتٍ نتّجه نحو ذروة حالات العدوى" المرتبطة بكورونا، "من الضروري ألا نجعل عياداتنا ومستشفياتنا مكتظّة" بأشخاص يُعانون إصابات مرتبطة باحتساء الكحول.

وأشار إلى أنّه تمّ تسجيل 12 ألف إصابة بفيروس كورونا كلّ يوم خلال الأسابيع الأخيرة.

في ضوء ذلك، قرّر رئيس جنوب إفريقيا تعليق بيع الكحول وتوزيعها بأثر فوريّ، وإعادة فرض حظر تجوّل اعتبارًا من الاثنين، من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحًا، وحظر الزيارات العائليّة.

ودخل البلد الأول صناعيا في القارة في إغلاق صارم من خمسة مستويات في نهاية مارس.

في 1 مايو، بدأت جنوب أفريقيا تخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجيا إلى المستوى الرابع بما يسمح للمواطنين بممارسة الرياضة في الهواء الطلق ولبعض الشركات باستئناف العمليات جزئيا.

وكانت جنوب إفريقيا في حالة ركود بالفعل قبل أن يضرب فيروس كورونا في مارس.

ومن المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد الآن بأكثر من ستة بالمئة في العام 2020.

ويبلغ معدّل الإصابات المؤكّدة بالفيروس في جنوب إفريقيا 264,184، بينها 3,971 وفاة.

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