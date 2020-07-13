بعد 4 شهور من الجائحة.. ترامب يضع كمامة

المصدر: واشنطن - وكالات

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة أثناء زيارة إلى مستشفى عسكري، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها علناً الكمامة التي أوصى بها مسؤولو الصحة كإجراء وقائي ضد الانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

زيارة مصابين

وتوجه ترامب بمروحية إلى المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد في ضواحي واشنطن لمقابلة الجنود المصابين ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19. وأثناء مغادرته البيت الأبيض، قال للصحافيين: «عندما تكون في المستشفى، خاصة... فإنه من المتوقع ارتداء كمامة». وكان ترامب يرتدي كمامة في رواق والتر ريد عندما بدأ زيارته. ولم يكن يرتديها عندما ترجل من المروحية داخل المنشأة.

موضوع خلاف

ومنذ بدء انتشار الفيروس مطلع مارس، تجنب ترامب الظهور بكمامة أمام الجمهور رغم توصيات السلطات الصحية الأمريكية بذلك. وساهم بذلك في جعل هذه المسألة موضوع خلاف سياسي، لأن رفض وضع الكمامة ينظر إليه في جزء من المجتمع الأمريكي على أنه تأكيد للحرية الفردية للمواطن.

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