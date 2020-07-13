هل تعود بعض الولايات في أمريكا للإغلاق؟

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الصحة الأمريكية اليوم الأحد أنه يجب وضع «جميع الاحتمالات على الطاولة» لاحتواء فيروس كورونا مع توقع السلطات استمرار تزايد الوفيات جراء الوباء في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى إمكان إعادة العمل بإجراءات الإغلاق في الولايات الأكثر تضرراً.



وأعرب الأدميرال بريت غيروار مساعد وزير الصحة الأمريكي لشبكة «ايه بي سي» عن «شعور الجميع بالقلق» إزاء هذه التطورات.



ودعا غيروار إلى إعادة إغلاق الحانات وزيادة مسافة التباعد الاجتماعي في المطاعم وفرض وضع الأقنعة في المناطق المتضررة بشدة، وخصوصاً الولايات الجنوبية التي أعاد مسؤولوها فتحها.



وقال «من أجل أن ينجح هذا الأمر يجب أن يضع 90 في المئة من الناس الأقنعة في المناطق الساخنة»، محذراً من أنه «إذا لم نقم بذلك فلن نتمكن من السيطرة على الفيروس (...) الأمر ضروري بشكل مطلق».



وجاءت تعليقات غيروار بعد يوم من ظهور الرئيس دونالد ترامب وهو يضع كمامة المرة الأولى خلال زيارته مستشفى عسكرياً خارج واشنطن، بعد أن قلل سابقاً من أهمية هذه الممارسة. وتدعو المراكز الفدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منذ أبريل لوضع الأقنعة على نطاق واسع.



وتزامنت تصريحات غيروار مع تسجيل ولايات كثيرة ارتفاعاً جديداً في الإصابات، كما سجلت سبع ولايات أرقاماً قياسية في الوفيات في يوم واحد هذا الأسبوع.



والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم من الفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات نحو 135 ألفاً من أكثر من 3,2 ملايين إصابة مؤكدة. وتعمل وحدات العناية المركزة في العديد من المستشفيات بطاقتها القصوى.



ومع ذلك شدد غيروار أنه تم إحراز تقدم ضد فيروس كورونا، مع توفير مزيد من الفحوص والعلاجات الجديدة. وعندما سُئل عن حالات انتظار تصل إلى 13 ساعة لإجراء الفحوص في ولاية أريزونا المتضررة بشدة، أصر غيروار على أن الأمور آخذة بالتحسن بسرعة.



ووسط الجدل المتصاعد بشأن إعادة الأطفال إلى المدارس في الخريف المقبل، كما يصر ترامب ووزيرة التعليم بيتسي ديفوس، قال غيروار «علينا القيام بذلك بطريقة آمنة. نحتاج إلى السيطرة على الفيروس».



ولكن مع تسجيل إصابات قياسية في العديد من المناطق كل يوم، قال «نتوقع أن ترتفع الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يتخذ ذلك منحى عكسياً».



ولفت غيروار إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد لخريف صعب مع احتمال عودة الفيروس إلى الظهور مع عودة الإنفلونزا. وقال «هناك بعض البيانات التي تؤشر إلى ظهور المرضين في الوقت نفسه»، مضيفاً «هذا ليس جيداً البتة».

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