قتيلان في اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

المصدر: باكو - أ.ف.ب

تبادلت أذربيجان وأرمينيا اتهامات، الأحد، بشن هجوم عسكري على الحدود المشتركة بين البلدين، في اشتباكات أدت بحسب باكو إلى سقوط قتيلين وخمسة جرحى في صفوف القوات الأذربيجانية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: إن «القوات المسلحة الأرمنية شنت هجوماً بدعم مدفعي. وبعد هجوم مضاد، تراجعت ومنيت بخسائر. لقد قتل عسكريان من أذربيجان وأصيب خمسة آخرون».

وأوضحت الوزارة أن المعارك جرت ظهراً في منطقة تافوش في شمال شرق أرمينيا.

من جهتها، اتهمت يريفان باكو بشن «هجوم بالمدفعية بهدف الاستيلاء على مواقع» أرمنية. وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمنية سوشان ستيبانيان على فيسبوك، إن العسكريين من أذربيجان «تم صدهم وتعرضوا لخسائر بشرية. لم تسجل ضحايا في صفوف القوات الأرمنية».

وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعاً منذ حوالي 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باخ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

وجرت بعد تصريحات أدلى بها رئيس أذربيحان الهام علييف الثلاثاء وهدد فيها بالانسحاب من المفاوضات مع يريفان واللجوء إلى السلاح.

وأي حرب بين البلدين يمكن أن تغرق كل منطقة القوقاز وتقحم روسيا، الحليفة العسكرية لأرمينيا، وتركيا الداعمة لباكو واللتين تتنافسان على النفوذ الجيوسياسي في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وعلق علييف على مواجهات الأحد بالقول، إن «المغامرة العسكرية لأرمينيا تهدف إلى جر المنظومة السياسية-العسكرية التي تنتمي إليها، إلى النزاع» في إشارة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الحلف العسكري الذي تديره موسكو.

واتهم علييف يريفان بتعزيز مواقعها العسكرية على الحدود المشتركة وقصف أهداف مدنية في أذربيجان «بانتظام».

وناغورني قره باخ الجيب الذي تسكنه غالبية أرمنية وألحقته السلطات السوفياتية بأذربيجان عام 1921، أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991 بدعم من أرمينيا.

وبعد ذلك، اندلعت حرب بين البلدين أوقعت حوالي 30 ألف قتيل ثم تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1994.

ومنذ ذلك الحين تتولى مجموعة مينسك التي تضم وسطاء دوليين وتشارك في رئاستها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة رعاية مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

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