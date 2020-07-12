إلزام القادمين إلى سيدني بدفع تكاليف الحجر الصحي

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أمس الأحد أن القادمين جواً إلى مدينة سيدني الأسترالية سيجري إلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لمدة 14 يوماً.



وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريغكليان للصحافيين إنه بداية من منتصف ليل 18 يوليو، سيُفرض على الأفراد 3000 دولار أسترالي (2085 دولاراً أمريكياً) مقابل إقامتهم، مع رسوم إضافية بقيمة ألف دولار أسترالي للمرافق، وستدفع العائلات المكونة من أربعة أفراد خمسة آلاف دولار أسترالي مقابل الإقامة أثناء الحجر الصحي الإلزامي.



وتكفلت حكومة الولاية حتى الآن بتغطية تكلفة إقامة المسافرين في الفنادق، لكن التكلفة بلغت أكثر من 50 مليون دولار أسترالي حيث أقام أكثر من 33 ألف مسافر في الفنادق أثناء الحجر الصحي منذ تفشي فيروس كورونا.



وقالت بيرغيكليان "لقد مُنح السكان الأستراليون الكثير من الوقت للعودة إلى وطنهم، ونشعر أنه من العدل أن يقوموا بتغطية بعض تكاليف إقامتهم في الفنادق".



وتتحمل سيدني معظم عبء استقبال الرحلات الجوية الدولية إلى أستراليا. وأغلقت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مطارها الدولي حتى أواخر هذا الأسبوع الجاري بسبب إجراءات الإغلاق على مستوى المدينة لمكافحة تفش جديد للفيروس.



وتم إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز في محاولة لمنع انتشار تفشي المرض من ملبورن. وسجلت فيكتوريا 273 حالة جديدة الليلة الماضية علاوة على حالة وفاة واحدة. وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في أستراليا 9553 حالة حتى صباح أمس الأحد، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ومجلة بلومبرغ نيوز.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107، بينما تعافى 7724 من المرض. ومر حوالي 23 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في أستراليا.

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