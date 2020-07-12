أكثر من 20 ألف وفاة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في الشرق الأوسط، نصفهم تقريبا في إيران، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً الى مصادر رسمية حتى الساعة 10,00 ت غ الاحد.

ومع 20 ألفا وخمس وفيات من أصل 907 آلاف و736 إصابة، يبقى الشرق الأوسط نسبيا بمنأى عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بـ 565 الفا و166 شخصا في العالم.

وإيران التي تعد أكثر من 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا في المنطقة مع 12 ألفا و829 وفاة من أصل 257 ألفا و303 حالات بحسب أرقام رسمية نشرت الاحد.

وإيران، التي تعد أيضا أعلى عدد وفيات بالوباء في الشرق الأوسط، هي تاسع دولة تسجل أعلى عدد وفيات بالفيروس. ويتسارع انتشار الوباء في البلاد منذ مطلع مايو.

والخميس أعلنت السلطات الإيرانية عن رقم قياسي مع 221 وفاة جديدة في 24 ساعة.

والعراق (3055 وفاة و75 ألفا و194 حالة) والسعودية (2181 وفاة و229 ألفا و480 حالة) واليمن (464 وفاة، و1380 حالة) والكويت (386 وفاة و54 ألفا و058 حالة) هي الدول ايضا الأكثر تضررا بوباء كوفيد19 في الشرق الأوسط.

ومع احتساب عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان، تكون إيران تسجل 153 وفاة لمليون نسمة، اي في المرتبة 25 عالميا، وهي أمام الكويت (90) والعراق (76) والسعودية (63).

ومتوسط معدل المنطقة 43 وفاة لمليون نسمة بحسب تعداد وكالة فرانس برس فيما يناهز متوسط العالم 70 وفاة لمليون نسمة.

ولا يشكل عدد الوفيات في الشرق الاوسط سوى حوالي 3,5% من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، بعيدا خلف اوروبا (أكثر من الثلث) والولايات المتحدة وكندا (25%) وأميركا اللاتينية والكاريبي (25%).



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