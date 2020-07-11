«الصحة العالمية» تقر بالحقيقة: القضاء على كورونا لن يتم قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان، إنه «من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فايروس كورونا المستجد في أي وقت قريب».

وأضاف مدير برنامج الطوارئ الصحية، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس (الجمعة) في جنيف: «في وضعنا الحالي، من غير المحتمل تمامًا أن نتمكن من استئصال هذا الفايروس أو القضاء عليه. هناك بيئات خاصة جدًا يمكن أن يحدث فيها ذلك، الدول الجزرية وأماكن أخرى، ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاطرة بإعادة استيراد الفايروس مرة أخرى».

وأضح ريان، «رأينا البلدان التي تمكنت من الوصول إلى صفر، أعيد فيها استيراد الفايروس من الخارج. لذلك هناك دائمًا خطر، سواء من الداخل أو من جلب المرض مرة أخرى، وبالتالي فمن المسلم به أن هناك دائما خطر حدوث حالات أخرى».

وأشار ريان إلى أنه «يمكن أن يكون الانتقال الذي يحدث في هذه الحالة عبارة عن حالات فردية متفرقة يمكن عزلها بسهولة نسبيًا. وهناك نمط أكثر إثارة للقلق هو مجموعات كبيرة من الحالات يمكن أن تحدث بالارتباط مع أحداث الانتشار الفائق، وهي الأحداث التي تتجمع فيها حشود كبيرة».

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