«الصحة العالمية»: انتشار «كورونا» عبر الهواء مقلق لكن الرذاذ أكثر شيوعاً

المصدر: جنيف - وكالات

قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض (كوفيد 19) في منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن انتقال عدوى فيروس «كورونا» المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.



ونشرت المنظمة الخميس تحديثاً للتوجيهات بشأن انتقال فيروس «كورونا» أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حالياً في أنحاء العالم.



ويعتزم خبراء النظافة الصحية من جامعة بون تثبيت الألمانية اختبار نظام جديد لتنقية الهواء مطلع هذا الأسبوع بإحدى المجازر التابعة لشركة «تونيس» للمواد الغذائية، وذلك قبل الاختبارات المقررة الاثنين. وفي يونيو الماضي أصيب 1413من أصل 6139 من عمال المصنع بـ«كورونا»، ما تسبب في أسوأ تفشٍّ محلي للفيروس بألمانيا.

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