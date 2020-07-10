وفيات «كورونا» بروسيا تتجاوز حاجز 11 ألفاً

المصدر: موسكو- وكالات

تجاوز عدد الوفيات جراء مرض «كوفيد 19» الناجم عن فيروس «كورونا» المستجد في روسيا اليوم الجمعة 11 ألف حالة، عقب تسجيل 174 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً للبيانات الرسمية التي أفادت بارتفاع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 713 ألفاً و936.



وذكرت لجنة الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا أنه «خلال الساعات الـ 24 الماضية رصدت 6635 حالة جديدة في 85 منطقة في البلاد، بينها 1673 شخصاً (25.2%) لم تظهر عليهم أعراض».



ووصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة جراء الجائحة في روسيا إلى 11 ألفاً و17 شخصاً.



وحذرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، الجمعة من أن الموجة الثانية من «كوفيد 19» قد تضرب روسيا «غدًا» إذا تراخى الجميع ولم يلتزموا بالتوصيات الصحية مثل ارتداء الكمامات.



وأضافت «إنني حزينة للغاية، لأن الوضع في البداية كان يسير بشكل الجديد والحالات كانت تنخفض، ولكن حدث ارتفاع من جديد»، وفقاً لما نقلته وكالة (ريا نوفوستي).



وخلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت العاصمة الروسية 637 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بما يزيد بنحو 70 حالة عن اليوم السابق.



وكانت حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد 19» في موسكو قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم أعلنت العاصمة، أمس الخميس، مرحلة جديدة من تخفيف قيود العزل سيبدأ سريانها الاثنين المقبل.

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