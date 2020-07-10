كورونا يستفحل في البرازيل والمكسيك

المصدر: وكالات

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أمس الخميس أنها سجلت 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1220 وفاة.

ووفقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

وفي المكسيك، أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم أن المكسيك سجلت أمس الخميس أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

كما سجلت أيضا 730 وفاة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.

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