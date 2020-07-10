حصيلة يومية قياسية للإصابة بكورونا في أمريكا

المصدر: أ ف ب

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الخميس أكثر من 65,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة) أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى أكثر من 3.1 مليون شخص توفي منهم 133,195 شخصاً.

وتعود الحصيلة اليومية القياسية السابقة إلى الثلاثاء وقد تخطّت 60200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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