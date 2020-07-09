وصلت من تركيا.. أول إصابة بـ «كورونا» في شمال سوريا

المصدر: دمشق - د.ب.أ

تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة، وتسجيل 5 حالات في مدينة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت شبكة الإنذار المبكر العاملة في مناطق شمال سوريا في بيان لها «إن الإصابة الأولى التي سجلت اليوم تعود لطبيب (39 عاماً)، يعمل في مستشفى باب الهوى على الحدود السورية - التركية».

وأضاف البيان أن «الطبيب يقيم في ولاية غازي عنتاب التركية ويدخل إلى الأراضي السورية بانتظام لكونه يعمل في مستشفى باب الهوى، حيث عزل نفسه بعد ظهور الأعراض عليه في الخامس من يوليو الجاري».

وأكد البيان أن «الطبيب دخل الأراضي السورية منذ حوالي أسبوعين». وقالت مصادر طبية في المنطقة «يؤسفنا اليوم أن نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية بفيروس كورونا لأحد كوادر الصحة العاملة في أحد مستشفيات إدلب».

وأضافت «تم إغلاق المستشفى وإغلاق السكن الخاص بالمستشفى وتتبع المخالطين وأخذ مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ».

وبحسب وزارة الصحة السورية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 372 وعدد الحالات التي شفيت 126 وعدد الوفيات 14.

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