كندا تتباهى: تفوقنا على أمريكا في التصدي لـ«كورونا»

المصدر: (أوتاوا- رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، في تعليق علني نادر على تعثر الجهود الأمريكية في مواجهة فيروس «كورونا»، أن بلاده تصدت للجائحة بشكل أفضل من كثير من حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسجلت كندا، التي يبلغ عدد سكانها عُشر سكان الولايات المتحدة، حتى الآن 8711 وفاة و106167 إصابة، وقال ترودو إن الوضع آخذ في الاستقرار رغم بقاء بعض نقاط التفشي الساخنة.

في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين إصابة و131000 وفاة. وأصدرت السلطات تقارير عن زيادات مزعجة في الحالات اليومية في ما يقرب من 20 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي: «تمكنا من السيطرة على الفيروس بشكل أفضل من كثير من حلفائنا، بما في ذلك جيراننا بشكل خاص»، مضيفاً أن ذلك سيساعد في الجهود الرامية لإعادة تنشيط الاقتصاد. وتحظر كندا والولايات المتحدة السفر غير الضروري بين البلدين منذ مارس الماضي، وتبحثان ما إذا كان سيتم تمديد الحظر عندما ينقضي أجله في 21 يوليو الجاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز