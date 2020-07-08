7 قتلى بانفجار بحقل نفطي في نيجيريا

المصدر: أبوجا - رويترز

لاقى سبعة أشخاص حتفهم في انفجار وقع في حقل جبتيوكون النفطي بمنطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا أثناء تركيب سلم على منصة، حسبما قالت شركة النفط الحكومية اليوم الأربعاء.

ووقوع الحوادث والهجمات على خطوط الأنابيب أمر شائع في دلتا النيجر، ويتسبب في انخفاض إنتاج البلاد من النفط. وغالباً ما تكون خطوط الأنابيب بالمنطقة مكشوفة وغير خاضعة للحراسة، الأمر الذي يجعلها أهدافاً سهلة لأي شخص لديه المقدرة على الحصول على متفجرات.

وتركز شركات النفط الأجنبية بشكل متزايد على المشاريع البحرية في نيجيريا، ومن بين الدوافع لذلك محاولة معادلة المخاطر المحدقة بالعمليات البرية في دلتا النيجر.

وقالت شركة البترول الوطنية النيجيرية في بيان حول الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء إن «تحقيقاً مفصلاً بدأ في سبب الانفجار، بينما جرى إبلاغ وزارة الموارد البترولية حسبما يقتضي الأمر».

وتعاني نيجيريا، وهي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، من تبعات انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة وعملتها بعد أن انهار الطلب بسبب جائحة «كورونا».

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