رئيس صربيا يتراجع عن إعادة حظر التجول

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

تراجع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الأربعاء عن تعهده بفرض حظر تجول في بلغراد في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المدينة، وقال إنه سيتم فرض إجراءات أخرى بدلاً من ذلك.

وقال فوتشيتش في خطاب تلفزيوني إلى الأمة: «في مواجهة الوضع، اعتقدت أن حظر التجول ضروري، وأن حظر التنقل والاختلاط هو سبيل الإنقاذ الوحيد وطريق للشفاء السريع». وأوضح فوتشيتش أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي غداً الخميس.

وقبل ذلك بيوم، أثار إعلان فوتشيتش فرض حظر للتجول من مساء الجمعة حتى صباح الاثنين احتجاجات في بلغراد تصاعدت ليسود العنف لساعات.

وكانت مجموعة مكونة من 100 شخص تقريباً، من إجمالي نحو ألفي شخص تجمعوا أمام البرلمان الوطني، قد اقتحمت المبنى واشتبكت مع الشرطة قبل طردهم، ثم رشقهم المحتجون بالزجاجات والحجارة.

وبعد ذلك، قوبلت موجات عدة من الهجمات على مدخل البرلمان بالغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية اليدوية والهراوات. ورشق الحشد رجال الشرطة المزودين بكامل معدات مكافحة الشغب، بالزجاجات والحصى والحجارة.

وذكرت الشرطة الصربية اليوم أنها اعتقلت 23 شخصاً خلال أعمال الشغب التي أصيب خلالها 43 شرطياً. واستمرت أعمال الشغب إلى ما بعد منتصف الليل حتى جاءت شرطة الخيالة لتفريق الحشد بعد إضرام النار في ثلاثة مركبات للشرطة.

واتهم فوتشيتش اليوم أعضاء من منظمات يمينية متطرفة وأجهزة مخابرات أجنبية لم يسمها بإثارة العنف. وقال من دون مزيد من التوضيح «لا شك أنهم يريدون إضعاف صربياً. لدينا دليل على تورط جهات أجنبية»

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