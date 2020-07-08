أغلبية الألمان تؤيد إلزاميّة الكمّامات

المصدر: برلين - د.ب.أ

رفض نحو نصف الألمان في استطلاع للرأي إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، حتى لو كان عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد قليلاً في بعض الولايات وكانت هناك إمكانية للالتزام بقاعدة المسافة الآمنة. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 54% من الألمان يعارضون الإلغاء، بينما يؤيده 37% آخرون، في حين لم تحدد نسبة 9% موقفها من الأمر.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرفض كانت أكبر بين من هم فوق 55 عاماً، حيث بلغت 61%، مقابل 36% بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً.

وكان وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورج - فوربومرن، هاري كلافه، أثار جدلاً خلال تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية يوم الأحد الماضي حول إلغاء إلزام ارتداء الكمامات خلال التسوق في المتاجر، وقوبل هذا المقترح بالمعارضة من الجميع تقريباً.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مشاركة في اجتماع عبر الفيديو بين وزراء الصحة على مستوى الولايات مع وزير الصحة الاتحادي ينس شبان أن وزراء الصحة في الولايات الستة عشر اتفقوا أول من أمس، على عدم إلغاء إلزام ارتداء الكمامات، مبرّرين ذلك بعدم إثارة انطباع خاطئ بأن الوباء قد انتهى.

أجرى الاستطلاع معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع، الذي أجري في 6 يوليو الجاري، 1093 ألمانياً فوق 18 عاماً.

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