إصابات «كورونا» في أفريقيا تتجاوز نصف مليون

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت القارة الأفريقية اليوم الأربعاء عتبة الـ500 ألف إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وحسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، سجلت في القارة السمراء حتى الآن 508086 إصابة بالعدوى، منها 11955 حالة وفاة و245068 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من هذه الإصابات (223.8 حالة) إلى أفريقيا الجنوبية وتليها منطقة شمال أفريقيا بـ115.6 ألف حالة.

وتتصدر جمهورية جنوب أفريقيا قائمة أكبر بؤر «كورونا» في القارة السمراء بـ215855 إصابة مؤكدة بالوباء منها 3502 حالة وفاة، وتليها مصر بـ77279 إصابة منها 3489 حالة وفاة.

ولفت الفرع الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على حسابه في «تويتر» إلى زيادة المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في أعداد المصابين بـ«كوفيد19» في عدد من دول القارة، مشيراً إلى أن 22 دولة أفريقية سجلت ارتفاعاً بضعفين في حصيلة الإصابات خلال الشهر الأخير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز