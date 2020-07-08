ألمانيا تريد إنشاء مستشفى متنقل على متن قطار

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور إلى إنشاء مستشفى عسكري متنقل على متن قطار لنقل وعلاج مرضى الحالات الحرجة، وذلك كأحد الدروس المستفادة من أزمة «كورونا».

وخلال مؤتمر عبر الفيديو عن خطط ألمانيا الدفاعية خلال فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إن ألمانيا تناقش مع فرنسا ما إذا كان من الممكن تطوير مستشفى قطار على غرار نموذج طائرات ميدإيفاك «للنقل عبر أوروبا».

يشار إلى أن ألمانيا تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع يوليو الجاري ولمدة ستة أشهر. وأضافت كرامب-كارنباور: «ما نتصوره، هو وحدات رعاية خاصة متحركة فعلياً، أي عربات قطار يمكن تجهيزها خصيصاً لهذا الغرض ويمكن إرفاقها بأي قاطرة». وتابعت الوزيرة أن هناك فكرتين أساسيتين، فقد كانت هناك فكرة قطارات الإسعاف إبان حقبة الحرب الباردة «والذين كانوا يعملون في الجيش الألماني آنذاك، لا يزالون يعرفون هذا».

وقالت كرامب-كارنباور إن فرنسا كانت تنقل مرضى الرعاية المركزة على متن قطار (تي جي في) السريع إلى وحدات العلاج التي لا يزال لديها طاقة على استيعاب مرضى، واختتمت الحديث قائلة إن من المحتمل أن تكون فكرة المستشفى المتحرك مجدية في هذا المجال «وسنعمل معاً في هذا».

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