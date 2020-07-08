أمريكا تسجل 60 ألف إصابة كورونا خلال يوم واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت الولايات المتحدة لأول مرة 60,000 إصابة كورونا خلال يوم واحد بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أمس الثلاثاء ، ليصل عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين، حتى الساعة الواحدة و56 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتجاوزت الزيادة الوطنية في الحالات متوسط الزيادة اليومية وهي 8ر1 بالمئة، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 398 ألفا و237 حالة، بزيادة 1ر0 بالمئة عن نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 2ر6 بالمئة عن رقم الحالات المسجلة في نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1327 .

وسجلت ولاية الينوي أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ24 الماضية ، حيث توفي 247 شخصا.

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