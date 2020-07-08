الرئيس البرازيلي يعلن اسم الدواء الذي يتناوله لعلاج كورونا ويصرح.. "أنا أفضل بكثير"

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

كشف رئيس البرازيل جاير بولسونارو الليلة الماضية أنه يتناول هيدروكسي كلوروكوين لعلاج عدوى فيروس كورونا، وصرح بأن حالته "أفضل بكثير".

وبعد ساعات من الإعلان عن نتيجة اختباره الإيجابية، نشر بولسونارو ( 65 عامًا ) فيديو يظهر فيه وهو يتناول جرعة من دواء مضاد للملاريا - الذي يروج له هو ودونالد ترامب ولكنه لم يثبت فعاليته علميا ضد كوفيد 19.

وتم اختبار بولسونارو بعد أن عانى من الحمى وأوجاع في العضلات، لكنه أصر أمس على أنه شعر "بتحسن كبير" وعزا التحسن إلى جرعاته من الدواء.

وقال بولسونارو: "اليوم أنا أفضل بكثير، بالتأكيد هذا الدواء مفيد.. نعلم أن هناك علاجات أخرى يمكن أن تساعد في مكافحة الفيروس التاجي.. كما نعلم أن أياً منها لم يثبت فعاليته علمياً، لكني انضم إلى فئة الأشخاص الذين استفادوا من هذا الدواء. لذلك أنا أثق بهيدروكسي كلوروكين."

وكشف بولسونارو عن نتيجة اختباره الإيجابية يوم الثلاثاء ، وأبلغ الصحفيين أن الحمى قد خفت، وفقاً لموقع "الديلي ميل".

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