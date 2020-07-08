أمريكا تبلغ الأمم المتحدة انسحابها رسمياً من منظمة الصحة العالمية

المصدر: وام

أعلن ستيفان دوغاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة - بصفته الجهة "الوديع" لدستور منظمة الصحة العالمية لعام 1946 - بانسحابها رسميا من المنظمة اعتبارا من السادس من يوليو 2021.

وقال - في بيان له - إن الأمين العام للأمم المتحدة تلقى مؤخرا رسالة من الولايات المتحدة، تبلغه بهذا القرار.

من جانبها أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنها تلقت تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة. وأضافت: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة".

يذكر أن الولايات المتحدة طرف في دستور منظمة الصحة العالمية منذ 21 يونيو 1948.

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