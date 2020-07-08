أمريكا اللاتينيّة تتحول إلى بؤرة عالمية لتفشي كورونا والبرازيل في المقدمة

المصدر: وكالات

سُجّلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينيّة والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وباتت المنطقة البؤرة الحاليّة للوباء العالمي، بتسجيلها 3,023,813 إصابة ونحو 140 ألف وفاة نصفها تقريباً في البرازيل، التي أصبحت البلد الأكثر تضرّراً من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء تسجيل 45405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1254 وفاة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالبرازيل إلى مليون و668589 إصابة وحالات الوفاة إلى 66741 حالة.

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