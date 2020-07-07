تعثر مفاوضات الأجواء المفتوحة بين واشنطن وموسكو

المصدر: موسكو-وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده والولايات المتحدة فشلتا في تقريب المواقف بينهما بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تعيد واشنطن النظر في قرارها بالانسحاب من هذه المعاهدة.



وقال لريابكوف في تصريحات صحافية مساء أمس «إن التقارب في النهج بين روسيا والولايات المتحدة لم يتحقق»، موضحاً أن هذا كان يمكن التنبؤ به.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن ما اعتبره «مزاعم الولايات المتحدة ضد روسيا بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة لا أساس لها»، مشدداً على أن بلاده لا تنوي التوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها.

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