قتيلان بانفجار في طهران

المصدر: طهران-د.ب.أ

صرح مسؤول إيراني بأن انفجاراً ضخماً وقع اليوم الثلاثاء في قضاء كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران، ما تسبب في مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن أمين بابائي حاكم قضاء كهريزك القول إن «سبب الانفجار... هو الإهمال لدى ملء كبسولات أكسجين».

وأضاف أن الانفجار وقع فجر اليوم، وتدخلت فرق الإطفاء بسرعة وتم احتواؤه.

وشهدت إيران خلال الأيام الأخيرة ثلاثة انفجارات، أحدها في محطة «مدحج زرغان» للغاز بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، والثاني انفجار أعقبه حريق في مركز «سينا أطهر» الطبي في طهران، والثالث انفجار في مبنى تابع لمحطة «نطنز» النووية. وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن حادثة نطنز.

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