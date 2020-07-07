روسيا تتوعد بريطانيا بعقوبات مضادة

المصدر: موسكو- أ.ف.ب

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستفرض عقوبات مضادة على بريطانيا، بعدما كشفت لندن هذا الأسبوع، عن نظام جديد لعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان، تستهدف شخصيات ومنظمات، بينهم مسؤولون روس.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين «لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف لهذا النوع من الإجراءات غير الودية»، مضيفاً أنه «بالطبع سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».

وأُدرج 25 روسياً على القائمة التي كشفت عنها وزارة الخارجية البريطانية، على خلفية الاشتباه بتورطهم في وفاة المحامي سيرجي ماغنيتسكي في السجن.

وتوفي ماغنيتسكي، الذي كان مستشار الشؤون الضريبية للممول البريطاني وليام براودر، في السجن، إثر مرض لم يعالج منه عام 2009، بعدما اتهم مسؤولين في روسيا، باحتيال ضريبي قيمته 230 مليون دولار.

ومن بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، ألكساندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق المرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونددت سفارة موسكو في لندن، أمس، بالعقوبات مشددة على أن نظام روسيا القضائي «مستقل»، و«يديره القانون فحسب».

واتّهمت لندن، روسيا، بالقيام بأنشطة «مزعزعة للاستقرار»، تشمل هجوماً كيميائياً عام 2018، كاد يتسبب بمقتل الجاسوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته.

ورفضت روسيا التهم، بأن ضباطاً من جهاز استخباراتها النافذ، استخدموا غاز أعصاب قوياً لتسميم سكريبال، رداً على تعاونه مع أجهزة استخبارات بريطانية وغربية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز