مساعٍ أمريكية لإحياء المفاوضات مع كوريا الشمالية

المصدر: سيئول - رويترز

وصل مبعوث أمريكي إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في محاولة لإحياء المحادثات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية بعد ساعات من إصدار الأخيرة بياناً قالت فيه إنها لا تعتزم الجلوس للحوار مع الولايات المتحدة، وطالبت سيئول بـ «وقف التدخل في شؤون الآخرين».

وذكرت وسائل إعلام أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجن، الذي يقود المحادثات مع كوريا الشمالية، وصل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من سيئول غداً وبعد غدٍ.

واتهم كوون جونج جون مدير عام الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كوريا الجنوبية بإساءة تفسير بيان لبيونغيانغ ونفى «شائعة في غير وقتها» حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت كوريا الشمالية السبت الماضي إنها لا تشعر بحاجة لعقد قمة جديدة، بعد أيام من اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي عرض التوسط بين كيم وترامب، أن يلتقي الزعيمان مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر المقبل

وقال كوون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية «لقد حان الوقت لتتوقف كوريا الجنوبية عن التدخل في شؤون الآخرين، لكن يبدو أنه لا يوجد علاج أو وصفة طبية لعادتها السيئة». وأضاف «بصراحة مرة أخرى، ليس لدينا نية للجلوس وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة».

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وعززا الآمال في إنهاء برامج بيونغيانغ النووي من خلال المفاوضات. لكن القمة الثانية في فيتنام عام 2019 والمفاوضات اللاحقة انهارت.

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