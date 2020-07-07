اعتقال مسؤول روسي كبير بتهمة الخيانة العظمى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوزموس" في بيان لها الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت مساعد مدير الوكالة اليوم بتهمة الخيانة العظمى.

واعتُقل إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، اليوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إن الاعتقال لا يتعلق بعمله الحالي.

وأكدت المصادر أن اعتقال سافرونوف لا يتعلق بعمله في وكالة الفضاء الروسية التي عُيّن فيها منتصف مايو الماضي؛ بل ربما بعمله السابق حينما كان صحفيًّا في صحفية "كومرسانت" الروسية متخصصًا في مواضيع التعاون العسكري التقني وبرامج الفضاء.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوكالة: "قامت هيئات التحقيق الروسية اليوم، باحتجاز سافرونوف مستشار المدير العام لشرك روس كوسموس".

وأكدت الشركة الحكومية، أن التهمة وُجهت ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي- الخيانة العظمى.

وشددت وكالة الفضاء الروسية على أن التحقيق لا يزال مستمرًا.

وأعربت الوكالة، عن استعدادها التام، لتقديم كل أنواع المساعدة لهيئات التحقيق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز