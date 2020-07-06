أمريكا تكشف أسماء الشركات المستفيدة من منحة «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أسماء مئات الآلاف من الشركات التي حصلت على أموال من برنامج مساعدات ضخم بقيمة 660 مليار دولار مرتبط بجائحة (كوفيد19).



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة المشاريع الصغيرة إن 521.4 مليار دولار جرت الموافقة عليها حتى الآن دعمت أرباب أعمال لديهم نحو 51.1 مليون وظيفة، أي ما يعادل 84 بالمئة من إجمالي العاملين في الشركات الصغيرة.



وتوفر البيانات الهائلة ضمن برنامج حماية الرواتب، والتي أعلنتها إدارة ترامب بعد بعض المعارضة في البداية، شفافية بشأن البرنامج الذي يعطي الأولوية بأسبقية التقدم، والذي لاحقته مشكلات تتعلق بالتكنولوجيا والأعمال الكتابية والعدالة.



ونشرت وزارة الخزانة والإدارة بيانات لأكثر من نصف مليون قرض بقيمة 150 ألف دولار أو أكثر، بما في ذلك اسم المتلقي وعنوانه ونوع نشاطه والوظائف التي يدعمها وبعض المعلومات الديموغرافية. وأظهرت بيانات الإدارة أن ذلك يشكل حوالي 73 بالمئة من المبالغ الممنوحة، لكنه يشكل 14 بالمئة فقط من القروض بقيمة 4.9 ملايين دولار.



ووصلت الأموال إلى نطاق عريض من المتلقين، بما في ذلك أكثر من 67 مليار دولار لقطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية وأكثر من 64 مليار دولار لقطاع التصنيع وأكثر من 7 مليارات دولار لمنظمات دينية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز