مقتل 9 وإصابة 31 شخصاً بأعمال عنف في نيويورك

المصدر: وام

أعلنت شرطة مدينة نيويورك مقتل 9 أشخاص وإصابة 31 أخرين على الأقل بعضهم في حالة حرجة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك في أعمال عنف شهدتها أنحاء متفرقة من المدينة.

وأكد متحدث باسم شرطة نيويورك أن محققي الشرطة يعكفون على التحقيق في موجة العنف التي سادت المدينة أخيراً وأدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، لا سيما أمس "الأحد" الأكثر دموية من حيث عدد القتلى والإصابات.

ونوه بأن العنف استمر في جميع أنحاء المدينة على مدى اليوم منذ ساعات الفجر حتى المساء، ورصدت الشرطة وقوع ما يزيد على 23 حادث إطلاق نار ووقوع 41 ضحية على الأقل، بعضهم تم نقلهم للمستشفيات المجاورة وهم في حالة حرجة.

وقال إن رجال الشرطة عثروا في بعض أحياء المدينة على عدد من الجثث لأشخاص مقتولين بطلقات نار وبعضهم بطعنات آلة حادة، وتتراوح أعمارهم بين 15 و54 عاماً، موضحاً أن دوريات الشرطة أسهمت في تأمين نقل عدد من المصابين الذين تم إعلان وفاتهم في المستشفيات بعد ذلك، والبعض الآخر لا يزال في حالات حرجة.

وأشار المتحدث إلى أن أحد المسلحين أطلق النار أمس على إحدى مركبات الشرطة، ما تسبب في كسر الزجاج الأمامي في ضاحية برونكس.

وفي ضاحية هارلم شمال المدينة، أصيب ستة أشخاص على الأقل بالرصاص تم علاجهم في مستشفى بالمنطقة.

وحسب التقارير، فقد أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً بإطلاق نار في صدره، ونُقل إلى مستشفى هارلم للعلاج.

وصرح مسؤول في الشرطة للصحافيين بأن الشرطة فتحت اليوم تحقيقات أولوية عن كل حالة عنف على حدة وقعت في المدينة، لمعرفة ما إذا كانت ناجمة عن نزاعات وخلافات أو مراهنات أو عمليات سرقة.

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