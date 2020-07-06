صحيفة بريطانية: الصين عثرت على فيروس شبيه بكورونا قبل 7 سنوات واحتفظت به في مختبر ووهان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن السلطات الصينية عثرت على فيروس شبيه بـ"كورونا" المستجد، قبل 7 سنوات في منجم مهجور كان مليء بالخفافيش.

وأفادت الصحيفة أن 6 من عمال منجم النحاس في مويجيانغ، أصيبوا بالتهاب رئوي حاد وتوفي 3 منهم، ما دفع السلطات إلى أخذ عينات من براز الخفافيش، التي وجدت على أرضية المنجم، واكتشفوا أنه يحتوي على فيروس جديد ما دفعهم إلى نقل العينات والاحتفاظ بها في مختبر ووهان الذي يبعد 1000 ميل عن المنجم لدراسة الفيروس، وفي ديسمبر الماضي، أصبحت ووهان مصدر لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب الآن أكثر من 11 مليون شخص وقتل 525 ألف آخرين.

وبحسب تحقيق الصحيفة، هذا الفيروس، المسمى RaBtCoV / 4991 في ذلك الوقت، يبدو الآن أنه الأقرب إلى كورونا، الذي يسبب كوفيد 19، وأضافت الصحيفة: "يبدو أن الباحثين الصينيين كانوا غير صريحين حول حقيقة أنهم وجدوا مثل هذا الفيروس المشابه عام 2012"، وفقاً لقناة "الحرة".

وقد ورد هذا الفيروس في ورقة علمية واحدة متاحة على نطاق واسع ولم تشر إلى حقيقة أنه تسبب في التهاب رئوي مميت عند البشر.

وأكدت الصحيفة أن اكتشاف فيروس بهذا الشبه لفيروس كورونا، مصدره الخفافيش في مويجيانغ، أثار شكوكًا حول المصدر الحقيقي لكورونا.

وكانت الرواية الصينية تتحدث في بداية الأمر عن أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش أو النمل الحرشفي إلى البشر في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، ومن هناك انتشر في جميع أنحاء المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تعد مركزًا للنقل، ومنها إلى العالم في غضون أسابيع.

ولكن التحقيق أشار إلى إمكانية أن الوباء ظهر في مكان آخر أولاً غير السوق، وهذا يتفق مع ما قالته السلطات الصينية لاحقا، حيث اعترفت أن السوق كان "ضحية" للوباء وليس مصدره.

وقال الدكتور بيتر دازاك، خبير أمراض الحيوان البريطاني، لصحيفة صنداي تايمز: "لم يظهر في السوق، بل ظهر في مكان آخر"، مشيرا إلى أنه كان ينتشر بالفعل في مكان ما حول المنجم في ريف مويجيانغ ثم انتشر في ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وأكد تحقيق الصحيفة أن فيروس RaBtCoV / 4991 تسبب في مرض يشبه إلى حد كبير فيروس كورونا، ولديه رمز وراثي يطابقه بنسبة 96.2 في المائة.

وألمحت إلى أن المصابين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و63 عاما، كانوا جميعا بحاجة إلى علاج مكثف في المستشفى، وكانوا يعانون من حمى شديدة وسعال وآلام في الجسم، وخمسة منهم عانوا من ضيق في التنفس، وجميع هذه الأعراض تتفق مع أعراض فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أنه أصبح من المؤكد أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى حيوان ومنها إلى البشر بطريقة ما.

يذكر أن العديد من التقارير الإعلامية والاستخباراتية تحدثت على أن فيروس كورونا قد يكون تسرب من أحد مختبرات مدينة ووهان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز