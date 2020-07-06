ما هي القنبلة الموقوتة التي ورثها دستور روسيا عن الاتحاد السوفيتي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن حق الجمهوريات السوفيتية، في الانسحاب من الاتحاد السوفيتي، كان بمثابة قنبلة موقوتة، وينبغي على روسيا تجنب مثل هذه الأخطاء.

وأضاف بوتين، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، أن الدستور السوفيتي تضمن الطرح اللينيني حول الحق في انفصال الجمهوريات عن الاتحاد.

وقال بوتين، "هذه هي القنبلة الموقوتة التي وضعت العام 1922 أثناء تشكيل الاتحاد السوفيتي".

وشدد بوتين على أن هذه القاعدة تكررت في الدساتير اللاحقة للاتحاد السوفيتي. وقال: "بالطبع، يجب أن نتجنب مثل هذه الأشياء".

وأضاف الرئيس الروسي: "إنني على قناعة تامة، بأننا نتصرف بشكل صحيح، عندما اعتمدنا التعديلات على الدستور الحالي. هذه التعديلات ستعزز دولتنا وتهيىء الظروف للتطور التدريجي لبلدنا لعقود قادمة".

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