تزايد إصابات «كورونا» عالمياً وانخفاض في أمريكا

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن إصابات السبت تمثّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، على أساس يومي، حيث تم تسجيل 212 ألفاً و326 إصابة جديدة بمرض كورونا، وسجلت الولايات المتحدة أقل من 50 ألف إصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ أربعة أيام، فيما أجرت روسيا حتى الآن أكثر من 21 مليون اختبار للكشف عن الفيروس، في وقت يستمر توجه غالبية دول العالم نحو التعايش الحذر مع الوباء.

منظمة الصحة التي تبدي حذراً تجاه إجراءات تخفيف قيود كورونا، أفادت بإصابة أكثر من 10.9 ملايين حالة مؤكدة، ووفاة 523 ألفاً و11 حالة - بما في ذلك 5134 حالة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولأول مرة منذ أربعة أيام، أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بتسجيل الولايات المتحدة أقل من 50 ألف إصابة خلال 24 ساعة، مع انخفاض كبير في عدد الوفيات في الوقت نفسه. وأكدت تسجيل 45283 إصابة جديدة السبت، فيما شهدت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعاً بواقع 242 حالة وفاة جديدة (مقابل 52104 إصابات و631 وفاة في اليوم السابق).

وسجلت وزارة الصحة الهندية أمس، 24850 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

خطط بريطانية

وقالت وزارة الصحة البريطانية، أمس، إن بريطانيا قررت تخصيص 8.4 ملايين جنيه استرليني (10.49 ملايين دولار) لدراسة جديدة لفحص التأثيرات على المدى البعيد لمرض «كورونا» على المرضى. ولوحظ أن الفيروس يسبب العديد من التأثيرات الصحية لبعض المرضى بخلاف مشاكل الجهاز التنفسي الفورية، ولكن بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فإن أثر الفيروس غير مفهوم تماماً.

اختبارات روسيا

وفي موسكو، قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين «روس بوتريبنادزور»، أمس، إن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 21 مليون اختبار للكشف عن «كورونا». وذكرت الهيئة، أنه تم إجراء أكثر من 21 مليون اختبار بشكل إجمالي، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ عددها 317 ألف اختبار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز