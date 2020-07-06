خطاب غاضب لترامب في عيد الاستقلال

المصدر: واشنطن - وكالات

أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكرى استقلال الولايات المتحدة بخطاب اتسم بطابع انتخابي وغاضب، في بلد يشهد انقسامات حادة وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» مجدداً، والتظاهرات ضد العنصرية.

وقال ترامب في مراسم جرت في حديقة البيت الأبيض: «نحن في طريقنا لدحر اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين ومثيري الشغب واللصوص».

وخلافاً للخطب الرئاسية الداعية في هذه الذكرى إلى تعزيز الشعور الوطني ووحدة الأمريكيين هاجم الملياردير الجمهوري أيضاً وسائل الإعلام التي «تتهم معارضيها ظلماً بالعنصرية».

وقال ترامب قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية: «بقدر ما تكذبون وتفترون، بقدر ما سنعمل من أجل قول الحقيقة وسننتصر».

كما حمل ترامب بعنف على الصين التي سجلت أول إصابة فيها بفيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أنها «يجب أن تُحاسَب».

وبعد الخطاب الرئاسي العنيف، قامت طائرات من الحرب العالمية الثانية وسرية طائرات من وحدة «بلو انجلز» التابعة للبحرية الأمريكية، بعرض جوي.

وتحيي الولايات المتحدة في هذه الذكرى يوم إعلان 13 مستعمرة بريطانية في 1776 انفصالها عن المملكة المتحدة وتأسيسها الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي الاحتفالات بالذكرى هذه السنة ببعض المرارة.

وهتف المتظاهرون المناهضون للعنصرية «حياة السود مهمة»، وهم يسيرون في الجادة المتاخمة للبيت الأبيض، موجهين الشتائم لناشطة تحمل لافتة تظهر دعمها لدونالد ترامب في وسط واشنطن، حيث اتسم الاحتفال بالمواجهة والانقسام.

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