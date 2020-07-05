ترامب: 99% من حالات كورونا غير خطيرة وفيروسات أخرى نشأت في الصين

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 99٪ من حالات فيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق"، وذلك للتقليل من خطورة الزيادة القياسية في عدد الإصابات التي تشهدها بلاده في الأيام الأخيرة.

وأضاف ترامب في تصريح، أمس السبت، في البيت الأبيض، أنه تم إجراء اختبارات على حوالي 40 مليون شخص، وأظهرت أن 99 ٪ من الإصابات بفيروس كورونا "غير ضارة على الإطلاق".

وعزى ترامب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 50 ألف مصاب، إلى زيادة الاختبارات.

وتعهد ترامب مرة أخرى بمعاقبة الصين على وباء فيروس «كورونا» المستجد.وقال، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، إن «خداع الصين وسريتها ومحاولاتها للتستر على المشاكل تحت السجادة سمح لفيروس «كورونا» بالانتشار إلى 189 دولة».

وأضاف: «يجب أن تخضع الصين للمساءلة الكاملة.. وليس فيروس كورونا من الصين فقط بل فيروسات أخرى نشأت في الصين»، دون توضيح ما يقصده.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، 2.8 مليون إصابة، فيما توفي حوالي 130 ألف شخص في البلاد.

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