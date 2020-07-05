كاني ويست يعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، مساء السبت، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

ونشر المغني الأمريكي على حسابه في تويتر قائلا: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، لمح زوج كيم كارداشيان، إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "فاست كومباني" عندما أعلن نيته الترشح، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

ورداً على سخرية الجمهور قائلاً إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: "سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية".

ويعد ويست داعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقا بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية، إلا أنه غير مشاريعه بشكل مفاجئ.

وتسبب ويست، في أبريل 2019، في الكثير من الجدل عندما أعلن، عبر "تويتر" إعجابه بترامب ليجد نفسه في مواجهة هجوم العديد من المشاهير، إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرّض له جعله يعتذر وينسحب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن كاني ويست عانى في السابق من العديد من الأمراض النفسية وإدمان المخدرات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز