كندا: تصريحات إيران بشأن المفاوضات مراوغة

المصدر: أوتاوا ـ وكالات

أعلنت كندا اليوم السبت، أنها لن تتفاوض مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية.



وذكرت وزارة الخارجية الكندية أن تصريحات إيران حول وجود مفاوضات بيننا غير صحيحة وهي مراوغة، وأنها تحاول تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة.



وفضح تسجيل صوتي، تم الحصول عليه أخيراً، تعمد سماح السلطات الإيرانية العليا للرحلات الجوية المدنية والتجارية بالتحليق من وإلى طهران بالتزامن مع حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بغرض التمويه، من خلال إبقاء المجال الجوي مفتوحًا للتغطية على خطة إيرانية لضرب قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

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