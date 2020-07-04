آخر تطورات تفشي وباء كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

يأتي آخر المستجدات حول تفشي وباء كورنا "كوفيد-19"، من إصابات ووفيات الى أحدث التدابير وأبرز التطورات التي تتخذها الدول وبخاصة بعد الفتح التدريجي للنشاطات الاقتصادية..

أمرت سلطات كاتالونيا اليوم "السبت" بفرض تدابير عزل على منطقة تضمّ حوالى مئتي ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا في شمال شرق إسبانيا، اعتبارا من الظهر اليوم، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ومنعت التجمعات التي تشمل أكثر من عشرة أشخاص وعلقت الزيارات لدور المسنين.

وتفتح انكلترا "السبت" صالونات تصفيف الشعر والنزل الصغيرة، في خطوة أخرى ضمن مسار رفع الإغلاق تثير مخاوف من مفاقمة نشر العدوى.

وشجّع وزير الخزانة ريشي سوناك البريطانيين "السبت "على "تناول الطعام في الخارج لدعم" نشاط المحلات التي تبيع الطعام.

وتحيي الولايات المتحدة السبت عيدها الوطني في وضع شديد الخطورة، وذلك غداة تسجيل عدد قياسي جديد لإصابات كوفيد-19.

وشخصت إصابة كيمبرلي غيلفويل، صديقة دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي بمرض كوفيد-19 على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وحضرت المحامية ومقدمة البرامج السابقة خطاب ترامب الجمعة في ماونت راشمور، لكنها لم تسافر في الطائرة الرئاسية.

526 ألف وفاة

وأودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 526,663 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ السبت.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11,103,630 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,715,100 شخص على الأقل.

وتبقى الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بتسجيلها 129,437 وفاة، تليها البرازيل (63174) ثم المملكة المتحدة (44131) وإيطاليا (34833) وفرنسا (29893).

وأعلنت روسيا تسجيل أكثر من 10 آلاف وفاة بالفيروس.

وأمر القضاء الكولومبي بشكل عاجل الرئيس اليميني إيفان دوكي بتخفيف الإغلاق الصارم المفروض على من يتجاوز عمرهم 70 عاما.

وبعد نحو أربعة أشهر من التوقف، عاود "الجمعة" دوري كرة القدم في المكسيك نشاطه.

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