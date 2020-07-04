ترامب يفسر سبب زيادة إصابات كورونا في أمريكا

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرة أخرى بالاختبارات التي تجريها بلاده للكشف عن فيروس كورونا، في حين زادت حالات الإصابة بمرض «كوفيد – 19» الذي يسببه الفيروس بأكثر من 55 ألفاً، أمس (الخميس)، وهو رقم قياسي عالمي جديد لتفشي الوباء.

ووضع ارتفاع الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية أسلوب تعامل ترمب مع الأزمة تحت المجهر، ودفع عدداً من حكام الولايات إلى وقف خططهم لإعادة فتح ولاياتهم بعد عمليات الإغلاق الصارمة بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في تغريدة في وقت متأخر الليلة الماضية «هناك ارتفاع في حالات الإصابة لأن اختباراتنا ضخمة للغاية وجيدة جداً وأكبر وأفضل من أي دولة أخرى»، وأضاف «هذه أنباء عظيمة، لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات انخفض».

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 55274، الخميس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية وهو 54771 الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو .

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